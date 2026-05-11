Штраф и лишение прав: водителям объяснили, какие отметки в удостоверении запрещены

Министерство внутренних дел РФ выступило со строгим предупреждением для автомобилистов. В ведомстве запретили вносить в национальные водительские удостоверения любые отметки, которые не прописаны в официальных требованиях, сообщил ТАСС.

В пресс-центре МВД пояснили: бланки прав оформляются строго по регламенту. Если водитель или кто-то другой сделает дополнительную надпись, документ могут признать недействительным.

Так, в 14-м разделе удостоверения указываются общие ограничения (распространяющиеся на все категории), а также сведения о стаже и владельце. Там же в закодированном виде фиксируются медицинские противопоказания к управлению машиной.

Что касается специфических пометок, касающихся отдельных подкатегорий (например, если человек не может работать таксистом или управлять автобусом), их вносят в раздел 12.

В полиции также напомнили о защите: на бланках есть фоновая сетка и иные элементы защиты. Подделать их сложно, а проверить подлинность документа легко.

Ранее сообщалось, что в России расширят основания для аннулирования водительских прав. Поводом для назначения внеплановой проверки здоровья становится выявление на медосмотре признаков заболеваний, при которых управление автомобилем может быть противопоказано.