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Регион
14 июня, 07:22

В Ярославле снова открыли трассу на Москву после отражения налёта БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Проезд на выезде из Ярославля в направлении Москвы возобновлён после отражения атаки БПЛА. Об этом информирует губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«В Ярославле перекрытие перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», — написал глава региона в своём канале.

Напомним, что системы ПВО сбили этой ночью 249 дронов самолётного типа над Россией. Украинские беспилотники нацелились, в том числе и на Ярославскую область. В целях защиты жителей власти решили временно перекрыть движение на выезде из города в сторону Москвы от пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной трассой. Местный аэропорт тоже закрылся. Обломки БПЛА упали на объекты по хранению топлива под Ярославлем и вызвали пожар.

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Владимир Озеров
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