В Ярославле снова открыли трассу на Москву после отражения налёта БПЛА

Проезд на выезде из Ярославля в направлении Москвы возобновлён после отражения атаки БПЛА. Об этом информирует губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«В Ярославле перекрытие перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», — написал глава региона в своём канале.