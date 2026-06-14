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14 июня, 05:09

Отражена атака четырёх дронов ВСУ на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны уничтожили четыре беспилотника, летевших в сторону столицы. По его словам, на местах падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

«Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в Максе.

Девочку с мамой ранило в Горловке при атаке дронов ВСУ
Девочку с мамой ранило в Горловке при атаке дронов ВСУ

За ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 249 украинских дронов самолётного типа над регионами РФ и акваторией Азовского моря. В Ярославле перекрыли трассу на Москву из-за атаки БПЛА. А в Новомосковске обломки украинских дронов упали на территорию промпредприятия.

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Андрей Бражников
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