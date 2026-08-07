Политолог объяснил, как курс Путина превращает Дальний Восток в один из ключевых регионов России

Дальний Восток постепенно превращается в один из макрорегионов, которые будут определять экономическое будущее России. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Алексей Нечаев, комментируя итоги рабочей встречи Владимира Путина с вице-премьером — полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым.

«Развитие Дальнего Востока сегодня выходит далеко за рамки отдельных экономических или инфраструктурных проектов. Это комплексная государственная стратегия, которая объединяет создание новых производств, развитие городов, технологическое обновление и вклад региона в обеспечение обороноспособности страны», — заявил Нечаев.

По словам политолога, нынешние результаты показывают, как на практике реализуется курс, обозначенный Путиным ещё в 2013 году, когда развитие Дальнего Востока было названо национальным приоритетом на весь XXI век. Эксперт обратил внимание на то, что регион растёт быстрее среднероссийских показателей.

На встрече с президентом Трутнев сообщил, что к нынешнему моменту на Дальний Восток привлечено 6,5 трлн рублей инвестиций при плановом показателе в 5,8 трлн. К 2030 году поставлена цель довести объём до 12 трлн рублей. Динамика инвестиций в макрорегионе примерно в полтора раза превышает среднероссийскую, обрабатывающего производства — в 1,8 раза.

Нечаев связывает инвестиционный рост в том числе с созданием специальных преференциальных режимов для бизнеса. При этом, по его словам, ставка делается уже не только на традиционные отрасли: во Владивостоке развивается инновационный научно-технологический центр с проектами в биотехнологиях, биомедицине и фармацевтике, появляются инициативы в сфере микроэлектроники.

Отдельной частью стратегии эксперт назвал создание условий для жизни людей. Мастер-планы развития охватывают 25 дальневосточных городов, где живут более четырёх миллионов человек. Общая стоимость предусмотренных ими мероприятий оценивается в 3,6 трлн рублей, почти половина финансирования уже обеспечена.

«Дальний Восток постепенно становится территорией, где люди могут комфортно жить, работать и строить долгосрочные планы», — считает Нечаев. По его словам, именно сочетание экономического роста, технологического развития и обновления городов показывает, что речь идёт уже не о наборе отдельных проектов, а о долгосрочной стратегии развития всего макрорегиона.