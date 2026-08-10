Путин дал старт работе Ермаковского горно-обогатительного комбината

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции из Бурятского государственного университета дал официальный старт запуску Ермаковского горно-обогатительного комбината. Предприятие, расположенное в Кижингинском районе республики, будет заниматься разработкой стратегически важного флюорит-бериллиевого месторождения. Выпускаемое сырьё имеет критическое значение для развития атомной энергетики, а также аэрокосмической и лазерной отраслей промышленности.

Проектная мощность предприятия по переработке руды установлена на уровне 30 тысяч тонн. Срок реализации проекта — до 2028 года включительно.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ, где проведёт выездное заседание профильной комиссии по развитию общественного транспорта. Президент также дистанционно примет участие в запуске Ермаковского горно-обогатительного комбината в Кижингинском районе Бурятии.