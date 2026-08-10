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10 августа, 13:45

«Между Сциллой и Харибдой»: Путин заявил о недопустимости депопуляции в России

Путин призвал не допустить депопуляцию российских территорий

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Депопуляция территорий недопустима для такой большой страны, как Россия, заявил президент Владимир Путин на встрече в Улан-Удэ с представителями сферы городской среды и пространственного развития.

По словам главы государства, России необходимо найти сбалансированное решение, которое позволит учитывать возможности современных технологий, интернета и искусственного интеллекта.

«Для такой огромной по территории страны, как Россия, допустить депопуляцию наших территорий недопустимо. Поэтому нам нужно пройти между Сциллой и Харибдой, нужно найти оптимальное, сбалансированное решение», — сказал Путин.

Путин посетил выставку о развитии городов Дальнего Востока в Улан-Удэ
Путин посетил выставку о развитии городов Дальнего Востока в Улан-Удэ

Напомним, Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ, где проведёт выездное заседание профильной комиссии по развитию общественного транспорта. Президент также дистанционно примет участие в запуске Ермаковского горно-обогатительного комбината в Кижингинском районе Бурятии.

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Дарья Денисова
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