«Между Сциллой и Харибдой»: Путин заявил о недопустимости депопуляции в России

Депопуляция территорий недопустима для такой большой страны, как Россия, заявил президент Владимир Путин на встрече в Улан-Удэ с представителями сферы городской среды и пространственного развития.

По словам главы государства, России необходимо найти сбалансированное решение, которое позволит учитывать возможности современных технологий, интернета и искусственного интеллекта.

«Для такой огромной по территории страны, как Россия, допустить депопуляцию наших территорий недопустимо. Поэтому нам нужно пройти между Сциллой и Харибдой, нужно найти оптимальное, сбалансированное решение», — сказал Путин.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ, где проведёт выездное заседание профильной комиссии по развитию общественного транспорта. Президент также дистанционно примет участие в запуске Ермаковского горно-обогатительного комбината в Кижингинском районе Бурятии.