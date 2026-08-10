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10 августа, 11:25

Путин посетил выставку о развитии городов Дальнего Востока в Улан-Удэ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с экспозицией «Дальний Восток — от комфортной городской среды к мастер-плану», посвящённой развитию городов Дальнего Востока. Он посетил выставку в рамках рабочей поездки в Бурятию.

Экспозиция размещена в Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова в Улан-Удэ. Её главная тема — изменения в подходах к городскому и пространственному развитию за последние два десятилетия. Авторы выставки показывают, как на развитие населённых пунктов повлияли реализация национальных проектов и выполнение поручений главы государства.

Отдельный раздел посвящён мастер-планам городов Дальнего Востока. На стендах также представлены локальные инициативы, которые уже реализуются в различных регионах Дальневосточного федерального округа.

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Милена Скрипальщикова
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