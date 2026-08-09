Путин поздравил российских строителей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с Днём строителя. Текст обращения 9 августа опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин поздравил работников и ветеранов отрасли с Днём строителя. Видео © Kremlin.ru

Глава государства отметил вклад специалистов в развитие экономики и промышленности. По его словам, современные строители продолжают отечественные профессиональные традиции, а отрасль остаётся одной из ведущих в стране.

Путин обратил внимание на строительство университетских кампусов и медицинских центров в российских регионах.

«Каждый такой объект — это вклад в достижение национальных целей, в укрепление лидирующих позиций России в самых разных сферах», — добавил Путин.

За последние десять лет в России ввели более 955 млн кв. м жилья. Новые квартиры по программам расселения аварийных домов получили около 1,3 млн человек. Одновременно в стране развивают транспортную, коммунальную и социальную инфраструктуру.

Президент отдельно поблагодарил строителей, которые работают на воссоединившихся с Россией территориях и в регионах, пострадавших от террористических атак. В завершение обращения он пожелал специалистам новых успехов, здоровья и благополучия.

Ранее Путин поздравил спортсменов, тренеров, педагогов и работников сферы физической культуры с Днём физкультурника. Президент отметил вклад нескольких поколений специалистов в развитие профессионального и массового спорта. Он также указал на значение системы ГТО и популяризации активного образа жизни. Государство продолжит строить стадионы, тренировочные базы, спортивные комплексы и площадки в регионах. Отдельное внимание глава государства уделил Спартакиаде народов России, которая проходит в 2026 году. День физкультурника ежегодно отмечают во вторую субботу августа.