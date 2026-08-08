Путин отметил вклад поколений в развитие отечественного спорта

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес спортсменов, тренеров, педагогов и всех работников сферы физической культуры по случаю их профессионального праздника — Дня физкультурника. Текст обращения опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что сегодняшний праздник служит данью глубокого уважения многим поколениям прославленных атлетов, организаторов и энтузиастов, которые заложили основу для развития отечественного спорта высших достижений и массового физкультурного движения. Президент подчеркнул, что современные специалисты бережно хранят наследие предшественников, приумножая его и активно развивая систему ГТО.

Владимир Путин акцентировал внимание на важности популяризации ценностей здорового и активного образа жизни, отметив, что эта работа напрямую влияет на уверенное развитие страны. По словам президента, государство продолжит курс на обновление и создание современной, доступной спортивной инфраструктуры. В планах — строительство новых стадионов, качественных тренировочных баз, физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных площадок по всей России.

Особое внимание в поздравлении было уделено торжественному открытию Спартакиады народов России, которая проходит в текущем году. Президент выразил уверенность, что этот масштабный турнир вдохновит молодёжь на занятия спортом, объединит болельщиков из всех регионов страны и станет ярким дополнением к программе Года единства народов России.

День физкультурника в России — это ежегодный праздник, который отмечается во вторую субботу августа. В 2026 году эта дата выпадает на 8 августа. Праздник был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года. Его главная цель — пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта среди населения. В этот день по всей стране проходят спортивные праздники, фестивали ГТО (Готов к труду и обороне), легкоатлетические забеги, велопробеги, турниры по футболу, волейболу и другим видам спорта.