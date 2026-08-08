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Регион
8 августа, 12:31

Указ Путина работает: Норвежцы массово интересуются визами в Россию

В посольстве РФ в Норвегии рассказали о желающих переехать по упрощённой схеме

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

От одного до трёх иностранцев ежемесячно обращаются в российское посольство в Норвегии, чтобы узнать, как получить визу и переехать в РФ по упрощённой схеме. Об этом РИА «Новости» сообщили в дипмиссии.

Речь идёт о программе для иностранцев, которые заявляют о приверженности традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Соответствующий указ Владимир Путин подписал в августе 2024 года.

После получения такой визы можно оформить разрешение на временное проживание в России по упрощённой процедуре. В посольство обращаются не только норвежцы, но и граждане стран Евросоюза, которые постоянно живут в Норвегии. Некоторые уже подают документы и определяются с датой отъезда.

По словам дипломатов, чаще всего речь идёт о людях трудоспособного возраста, которые намерены работать и создавать семью в России. В дипмиссии добавили, что некоторые переехавшие впоследствии рассказывают посольству, как обустраиваются на новом месте.

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Интерес к переезду в Россию проявляют и известные европейцы. В начале июля внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что хотел бы перебраться в РФ вместе с семьёй и получить российское гражданство.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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