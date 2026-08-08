Указ Путина работает: Норвежцы массово интересуются визами в Россию
В посольстве РФ в Норвегии рассказали о желающих переехать по упрощённой схеме
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От одного до трёх иностранцев ежемесячно обращаются в российское посольство в Норвегии, чтобы узнать, как получить визу и переехать в РФ по упрощённой схеме. Об этом РИА «Новости» сообщили в дипмиссии.
Речь идёт о программе для иностранцев, которые заявляют о приверженности традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Соответствующий указ Владимир Путин подписал в августе 2024 года.
После получения такой визы можно оформить разрешение на временное проживание в России по упрощённой процедуре. В посольство обращаются не только норвежцы, но и граждане стран Евросоюза, которые постоянно живут в Норвегии. Некоторые уже подают документы и определяются с датой отъезда.
По словам дипломатов, чаще всего речь идёт о людях трудоспособного возраста, которые намерены работать и создавать семью в России. В дипмиссии добавили, что некоторые переехавшие впоследствии рассказывают посольству, как обустраиваются на новом месте.
Интерес к переезду в Россию проявляют и известные европейцы. В начале июля внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что хотел бы перебраться в РФ вместе с семьёй и получить российское гражданство.
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