Указ Путина работает: Норвежцы массово интересуются визами в Россию

От одного до трёх иностранцев ежемесячно обращаются в российское посольство в Норвегии, чтобы узнать, как получить визу и переехать в РФ по упрощённой схеме. Об этом РИА «Новости» сообщили в дипмиссии.

Речь идёт о программе для иностранцев, которые заявляют о приверженности традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Соответствующий указ Владимир Путин подписал в августе 2024 года.

После получения такой визы можно оформить разрешение на временное проживание в России по упрощённой процедуре. В посольство обращаются не только норвежцы, но и граждане стран Евросоюза, которые постоянно живут в Норвегии. Некоторые уже подают документы и определяются с датой отъезда.

По словам дипломатов, чаще всего речь идёт о людях трудоспособного возраста, которые намерены работать и создавать семью в России. В дипмиссии добавили, что некоторые переехавшие впоследствии рассказывают посольству, как обустраиваются на новом месте.

Интерес к переезду в Россию проявляют и известные европейцы. В начале июля внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что хотел бы перебраться в РФ вместе с семьёй и получить российское гражданство.