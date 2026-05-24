«Чувствую себя здесь счастливым»: Французский певец захотел переехать в Россию

Французский оперный исполнитель Йоаким Коффинье-Барри, победивший на фестивале «Дорога на Ялту», заявил, что собирается переехать в Россию, создать здесь семью и связать свою жизнь с русской культурой. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.

«Я очень люблю Россию и чувствую себя здесь счастливым», — сказал он.

Коффинье-Барри признался, что родственники не поддержали его решение, однако отказаться от этой идеи он не смог. Артист отметил, что сделать выбор ему «подсказало сердце». Исполнитель также заявил, что многие жители Франции, придерживающиеся традиционных взглядов, всё чаще обращают внимание на Россию. По его мнению, именно в РФ сохраняются ценности, которые близки консервативной части французского общества.

При этом певец резко раскритиковал происходящее во Франции, упомянув отношение властей к абортам и эвтаназии. Он подчеркнул, что больше не хочет жить в стране, политика которой противоречит его религиозным убеждениям.

«Поэтому я отказываюсь жить в стране, где, на мой взгляд, исповедуют откровенно сатанинские* ценности», — подчеркнул он.

Артист добавил, что у него уже запланированы выступления в России и за рубежом. В июне он примет участие в концерте в Санкт-Петербургской филармонии. Кроме того, Коффинье-Барри отметил, что работал дирижёром на выступлении в Махачкале и продолжает сотрудничать с музыкантами в Италии и других странах. По словам исполнителя, сейчас его главная цель — стать дирижёром оркестра в оперном театре. Он также отметил, что хочет чаще исполнять русские народные композиции и песни военных лет.

VIII Международный конкурс-фестиваль «Дорога на Ялту» проходил в Москве с 24 по 28 апреля. В проекте участвовали представители 15 государств, исполнявшие песни о Великой Отечественной войне на разных языках. Победу на фестивале Коффинье-Барри одержал после исполнения композиции «Снова замерло всё до рассвета» вместе с Ярославом Сумишевским.

