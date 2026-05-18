Сбежали красиво, живут убого: Назаровы просятся домой, Варламов приговорён, Артик тянет деньги из РФ Оглавление Мэтр «Кухни» молит о возвращении из Канн Заочно арестован: Варламов* в списке террористов Artik без Asti, но с московским домом за 124 млн За последние 4 года из России сбежали многие артисты, вылив на Родину вёдра помоев. Сегодня карма настигает большинство из них — безденежье, уголовное преследование, штрафы и замороженные счета. Как бедуют бывшие российские звёзды за рубежом, в материале Life.ru. 17 мая, 21:45

Мэтр «Кухни» молит о возвращении из Канн

На днях в российских СМИ вспыхнул очередной скандал: появилось фото «покаянного письма» жены беглого актёра Дмитрия Назарова Ольги Васильевой, в котором артистка якобы просит депутатов Госдумы позволить им вернуться на родину.

— Сегодня мой муж Дмитрий Назаров хочет простого и естественного — вернуться домой. Жить и работать в Москве. Наши дети живут и работают в Москве, служат в российских театрах. Прошу вас рассмотреть возможность возвращения Дмитрия Назарова в Россию, — написано в опубликованном документе.

Причины желания вернуться якобы следующие: во Франции плохая медицина, а чету актёров к тому же заедает тоска по родине, которая только ухудшает их самочувствие.

При этом автор письма утверждает, что Назаров и Васильева не выступали за ВСУ, не участвовали в антироссийских провокациях, и вообще попросила не причислять их к оппозиции, которая не вызывает у супругов «ни доверия, ни симпатии». Дескать, оба не имеют ничего общего с ней, «лишённой единого голоса и ясных ориентиров».

— Эти годы показали, что навязываемые извне ценности не совпадают с тем, во что он (Дмитрий Назаров. — Прим. Life.ru) верил. Он ясно понял, что его система координат — это Россия и что именно здесь он видит своё место, — говорится в письме супруги артиста.

Российская общественность уже бурно отреагировала на подобный «крик души». В сети им припомнили и гадкие матерные стишки, адресованные руководству страны, и едкие эпиграммы в адрес Российской армии — после одной из них звезду сериала «Кухня» оштрафовали на 50 тыс. рублей, и очень неоднозначное заявление по поводу варварского теракта в «Крокусе», унёсшего жизни 150 человек, и даже публичные рассуждения о том, кому они подадут руку, а кому не подадут, когда вернутся в «новую Россию».

Известно, что дела у Назарова с Васильевой во Франции идут не очень. Интерес к ним постоянно падает в среде русскоязычных мигрантов. Уменьшающиеся доходы актёры все последние годы пытаются компенсировать количеством гастролей, однако обычно артисты выступают на небольших площадках и, учитывая расходы на организацию мероприятий, вряд ли заработки стареющей четы так уж велики.

Провалилась попытка Назарова заработать на собственной книге стихов — её практически сразу изъяли из продажи в России, и теперь она продаётся в интернете из-под полы. А в январе этого года стало известно, что супруги продали свою квартиру в Каннах. Скорее всего, не от хорошей жизни.

Заочно арестован: Варламов* в списке террористов

Финансовые неприятности преследуют известного блогера Илью Варламова*. Журналист и общественник живёт за границей с начала СВО, но всё это время, похоже, за счёт России и её граждан. Здесь у него до сих пор работает ИП с деятельностью в сфере рекламы. К тому же он получает донаты от своих подписчиков в соцсетях.

Вероятно, это не единственный источник доходов. Несколько лет назад Варламов* переписал весь свой бизнес на окружение, а кроме этого открыл фирму, занимающуюся рекламой, в Киргизии.

Видимо, в казну от деятельности ничего не попадало, и в итоге сотрудники ФНС расценили это как умышленное уклонение от налогов — оштрафовали на 13 млн рублей и заморозили счета. Сейчас блогер пытается оспорить решение налоговой, похоже, платить он вообще ни за что не любит — например, ещё с мая 2025 года на нём висит неоплаченный штраф в 2 тыс. рублей.

Напомним, в августе прошлого года прокуратура потребовала назначить российскому блогеру-урбанисту Илье Варламову* наказание в виде восьми лет лишения свободы и штрафа в размере 99 млн рублей. Блогер обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о Российской армии по политическим мотивам). Он заочно арестован и объявлен в международный розыск. Кроме того, Варламова* внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ.

Artik без Asti, но с московским домом за 124 млн

Основатель дуэта Artik & Asti Артём Умрихин сбежал из России после начала СВО в Дубай. В Россию уроженец Запорожья перебрался ещё в 2014 году после успеха его проекта с Анной Асти.

Тогда же он зарегистрировал в Москве лейбл «Селф мэйд мьюзик», а позже стал индивидуальным предпринимателем, занимающимся не только музыкой и всем, что с этим связано, но и управлением собственной недвижимостью.

С тех пор Умрихин отказался от всех выступлений и продолжил лишь продюсировать свой самый успешный проект — Artik & Asti, в котором к тому моменту уже пела не Анна Дзюба, а Севиль Велиева.

В итоге 2025 год Self Made Music закрыл с чистой прибылью 10,9 млн рублей, это самый высокий показатель для лейбла за последние пять лет. Кроме этого год стал рекордным ещё и по выручке — 40 млн рублей.

На фоне этого успеха Артика, похоже, не очень беспокоит угроза ликвидации второго российского бизнеса — компании, работающей в области права «Селф мэйд паблишинг». Согласно данным бухгалтерской отчётности, фирма закрыла прошлый год с убытком в 1 млн рублей. При этом отчёты в налоговую SMP не сдаёт уже долгое время.

При отъезде у музыканта и продюсера в России осталась недвижимость на сумму около 150 млн рублей. Умрихин остаётся владельцем трёхэтажного дома в Красногорском районе Подмосковья стоимостью около 124 млн рублей, квартиры в Печатниках за 9 млн и нежилого помещения в районе Царицыно за 4 млн рублей.

Кстати, известно, что даже после 2022 года Артик часто наведывался в Москву, но с 2024 года перестал. В 2025-м он единственный раз засветился в России — на резонансной свадьбе дочери главного раввина России.

* Иноагент, внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Авторы Евгений Кузнецов