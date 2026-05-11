Потап и Настя не пара, Покровский убирает квартиру, а Хаматова без работы: как наши звёзды страдают на Западе

Музыканты Потап и Настя Каменских, уехавшие из России, объявили о разрыве отношений. Life.ru посмотрел, как живут другие беглые российские знаменитости за границей. Спойлер: неважно. 10 мая, 21:45

1 мая 2026 года украинские артисты Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских объявили о разрыве отношений — рабочих и личных.

«Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который со временем превратился во что-то большее. Но рано или поздно всё обретает свой конец. Как ни крути, но мы не пара», — говорится в совместном заявлении музыкантов, сделавших отсылку на свой хит.

Причины такого решения исполнители оглашать не стали и попросили отнестись к этому с пониманием. Слухи об их разводе ходили давно, плюс в СМИ появилась информация о том, что Потап бросил жену ради дизайнера Анны Андрийчук, бывшей супруги фронтмена группы «Время и стекло» Алексея Завгороднего. При этом и Настя Каменских, по некоторым данным, также состоит в отношениях с мужчиной, ради которого начала худеть. В январе её госпитализировали из-за ухудшения состояния в связи с четырёхдневной голодовкой.

«На пятый день без еды я попала в скорую… Доктор посоветовал мне сойти с дистанции, чтобы были силы справиться с текущим состоянием. В итоге у меня получилось почти четыре с половиной дня практики. Конечно, я расстроилась, что не довела дело до конца», — сообщила артистка в соцсетях. Певице ранее приписывали роман с певцом Даном Баланом.

Напомним, что Потап и Настя Каменских были в числе первых артистов, осудивших начало СВО.

«У нас не было и нет в стране украинских фашистов, о которых ведётся пропаганда», — утверждала Каменских. Кроме того, она заявила, что больше не станет петь свои русскоязычные хиты.

После этого дуэту запретили въезд в Россию в течение 50 лет.

За границей творчество Потапа и Насти оказалось далеко не таким востребованным. За прошлый год было всего три концерта. Поэтому бегство из России существенно ударило по кошельку. Нехватка денег вынудила Каменских переобуться и начать давать концерты на русском языке в США для состоятельных поклонников. В настоящее время гонорар артистов за выступление не превышает 10 тыс. долларов, в то время как в России они зарабатывали в десятки раз больше. Возможно, это стало одной из причин распада пары.

4 мая Насте Каменских исполнилось 39 лет. Потап в соцсетях пожелал ей счастья.

Потап и Настя сбежали из России и объявили о разводе. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Чулпан Хаматова до 2022 года считалась одной из самых успешных актрис в России. Здесь она была удостоена звания народной артистки РФ, имела большую армию поклонников и была востребована. После начала СВО актриса уехала в Латвию, где столкнулась с множеством профессиональных проблем.

В Латвии, где она продолжала заниматься театром, её деятельность оказалась ограничена. В июне 2024 года актрису уволили из Нового Рижского театра из-за низкой посещаемости спектаклей с её участием. Несмотря на известное имя и богатый опыт работы в России, спектакли с Хаматовой не смогли привлечь достаточно зрителей, чтобы покрывать расходы театра.

Дополнительной проблемой для Хаматовой стал мораторий на постановки на русском языке, введённый в Латвии. Он полностью лишил актрису возможности выступать на сцене Латвийского национального театра.

В интервью Хаматова неоднократно отмечала, что жизнь за пределами родной страны далась ей тяжело: доходы сократились, а привычный ритм работы и признание зрителей стали недостижимыми.

Сейчас актриса зарабатывает в основном гастролями по Европе и Америке. При этом доходы от гастролей нестабильны: они зависят от популярности спектакля в конкретном городе и способности организаторов обеспечить достаточное количество билетов. Хаматова признавала, что финансовая сторона жизни за границей часто становится источником стресса.

Чулпан Хаматову выгнали из театра в Латвии. Фото © ТАСС / Елена Никитченко

Фронтмен некогда популярной в России группы Little Big Илья Прусикин* (признан иноагентом в России) вместе с коллегами покинул Россию в 2022 году, переехав в США.

Сразу после переезда группа столкнулась с падением доходов. В России Little Big выступала на больших сценах и собирала многотысячную аудиторию, что обеспечивало стабильный доход от концертов, рекламных контрактов и цифровых продаж. В США же, где коллектив был практически неизвестен широкой публике, концерты стали проходить в небольших залах на 500–1000 человек. Как отмечала солистка коллектива и супруга Прусикина Софья Таюрская, музыкантам приходится экономить буквально на всём: аренда жилья, обучение английскому языку, транспортные расходы — всё это требует строгого контроля бюджета.

«Мы лишились дома, мы лишились работы, мы лишились друзей — всего, страны. Мы полностью перелопатили свою жизнь, мы вынужденно бежали, собрав всего два чемодана», — жаловаласьТаюрская.

На проблемы с деньгами жаловался и сам Прусикин, который не скрывает, что вынужден сейчас жить достаточно скромно.

«Мне говорят, мол ты не высылаешь деньги. У меня денег сейчас у самого нет, мне нужно кушать, ну правда, нужно жить как-то», — говорил «Ильич».

Также Прусикин признавался, что тоскует по родине: «Конечно, жить дома, на родине, гораздо приятнее. Гораздо удобнее. Там и мама, и твой город, в котором ты вырос, — гораздо приятнее. Но, когда ты переезжаешь, безусловно, есть огромный минус — «депрессия эмигранта».

Иноагент Илья Прусикин жалуется на безденежье в США. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Максим Покровский*, фронтмен группы «Ногу свело!», переехал в США несколько лет назад, приобретя собственный дом за океаном. На первый взгляд, жизнь удалась. Но не всё так просто.

Музыкант отмечает, что содержание дома требует больших расходов, а столько исполнитель в Штатах не зарабатывает. Поэтому он вынужден сдавать часть помещений в субаренду, чтобы покрывать коммунальные платежи и налоговые обязательства.

После отъезда постояльцев певцу, по его словам, приходится лично заниматься уборкой, ремонтом и подготовкой помещений к новым арендаторам. Эти бытовые задачи отнимают значительное количество времени и энергии, которые можно было бы направить на музыку или отдых.

Помимо бытовых трудностей Покровский* сталкивается с финансовыми ограничениями. Несмотря на успешную карьеру в России и репутацию знаменитого музыканта, доходы за рубежом несопоставимы с прежними заработками. Концерты проходят в небольших залах, где аудитория на порядок меньше, чем на родине, а коммерческие контракты и медийные проекты ограничены. Музыкант признаётся, что приходится экономить на всём, включая продвижение и рекламу своего творчества в США.

Иноагент Максим Покровский вынужден сдавать дом в США квартирантам. Фото © ТАСС / Евгений Стукалин

Юморист и шоумен Семён Слепаков* в 2022 году переехал в Израиль. Уже через несколько месяцев Слепаков начал открыто говорить о проблемах, с которыми столкнулся: высокие цены, низкий уровень сервиса и падение доходов существенно изменили его привычный образ жизни.

Ранее Слепаков* получал за корпоративные выступления до 5 млн рублей, что позволяло вести комфортный образ жизни и активно вкладываться в творческие проекты. В Израиле ситуация изменилась: теперь его гонорары упали в два раза — до 2,5 миллиона рублей. Это снижение дохода вынуждает артиста экономить и пересматривать привычные траты.

Кроме того, Слепаков* отмечает, что организовать успешные концерты за границей значительно сложнее, чем в России. Русскоязычная аудитория в Израиле сравнительно невелика, и даже известные постановки не всегда собирают полные залы.

Сложности с аудиторией сопровождаются бытовыми и социальными трудностями. Слепаков* неоднократно жаловался на высокие цены в Израиле, которые делают повседневную жизнь дороже, чем он привык в России. Низкий уровень сервиса также создаёт дополнительные сложности, требуя больше времени и сил для решения бытовых задач. Всё это отражается на общем состоянии артиста и его возможности сосредоточиться на творчестве.

После бегства в Израиль артист также жаловался, что впал в неопределённость. «Здесь не то чтобы я понял за эти годы [к чему стремлюсь]. Я тоже не могу это сказать. Нет, неизвестность, я бы так сказал даже, ещё глубже стала, её ещё больше», — делился он.

*Признан в России иностранным агентом

Авторы Альмир Хабибуллин