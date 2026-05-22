Тара Рид, бывшая сотрудница администрации экс-президента США Джо Байдена, выразила желание переехать в Нижний Новгород. Она поделилась этим на конференции ЦИПР, рассказав, что впервые посетила Россию в 2023 году и решила остаться.

Сейчас Рид активно занимается медиадеятельностью, ведет блог и пишет книги. Несмотря на сохраняющуюся любовь к США, она находит в России поддержку и условия для спокойного творчества. Рид отметила красоту Нижнего Новгорода и выразила желание обосноваться там, упомянув, что ее привлекает сочетание природы и размеренного образа жизни в Нижегородской области, позволяющее достичь баланса между городским комфортом и умиротворением.

«Здесь, в отличие от Москвы, которая очень шумная и большая, можно найти этот баланс. Я люблю заниматься садом и хочу завести лошадь», — добавила она.

Ранее Тара Рид сообщила, что главарь киевского режима Владимир Зеленский имеет бесперспективное будущее, а подобные политики заканчивают жизнь либо в могиле, либо в изгнании.