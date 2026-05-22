Из Вашингтона в Нижний Новгород: Экс-помощница Байдена нашла идеальное место в России
Тара Рид заявила о желании переехать из Москвы в Нижний Новгород
Обложка © РИА Новости / Нина Зотина
Тара Рид, бывшая сотрудница администрации экс-президента США Джо Байдена, выразила желание переехать в Нижний Новгород. Она поделилась этим на конференции ЦИПР, рассказав, что впервые посетила Россию в 2023 году и решила остаться.
Сейчас Рид активно занимается медиадеятельностью, ведет блог и пишет книги. Несмотря на сохраняющуюся любовь к США, она находит в России поддержку и условия для спокойного творчества. Рид отметила красоту Нижнего Новгорода и выразила желание обосноваться там, упомянув, что ее привлекает сочетание природы и размеренного образа жизни в Нижегородской области, позволяющее достичь баланса между городским комфортом и умиротворением.
«Здесь, в отличие от Москвы, которая очень шумная и большая, можно найти этот баланс. Я люблю заниматься садом и хочу завести лошадь», — добавила она.
Ранее Тара Рид сообщила, что главарь киевского режима Владимир Зеленский имеет бесперспективное будущее, а подобные политики заканчивают жизнь либо в могиле, либо в изгнании.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.