«Я там жил 40 лет»: Незлобин ответил на требования забыть о России после переезда в США
Александр Незлобин. Обложка © ТАСС / Евгений Разумный
Стендап-комик Александр Незлобин, переехавший в США, заявил, что продолжает считать Россию частью себя. Об этом он рассказал в видео на своём YouTube-канале.
«Я там жил 40 лет, это часть меня», — сказал юморист.
Так он ответил на призывы перестать упоминать Россию и не думать о ней. По словам Незлобина, его раздражают подобные требования. Комик отметил, что не может отделить себя от страны, в которой прожил большую часть жизни.
Ранее стало известно, что переехавший из России Александр Незлобин начал выступать с юмористическими номерами в барах США за весьма скромный гонорар. Гонорар исполнителя за концерт на английском языке составляет примерно два миллиона рублей. В числе дополнительных требований — кола, энергетик, шоколад, блютуз-колонка, сырная нарезка и безалкогольное пиво.
