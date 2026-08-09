«Молодёжь — созидательная сила»: Путин поприветствовал участников форума «Машук»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Всероссийского молодёжного форума «Машук». В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что проект за годы существования значительно укрепил свой статус и объединяющую роль, доказав на практике, что юное поколение является важной созидательной силой.

«Приветствую вас на молодёжном форуме «Машук». Ваш проект прошёл большой путь, значительно укрепил свой авторитет и консолидирующий потенциал, на деле доказал, что молодёжь с её активной, неравнодушной позицией, свежим взглядом на актуальные проблемы и стремлением быть полезной стране, людям является важной созидательной силой», — сказано в обращении.

Президент подчеркнул, что этот потенциал востребован в решении ключевых задач в сфере образования, воспитания, сохранения культурного наследия и укрепления межнационального согласия. Он выразил уверенность, что участники форума, среди которых начинающие педагоги и студенты профильных специальностей, примут активное участие в насыщенной программе, получат новые знания и расширят профессиональный кругозор, а атмосфера дружбы и творчества поможет рождению перспективных идей.

Форум «Машук» ежегодно собирает в Пятигорске молодых специалистов в области педагогики, воспитания и просвещения. В этом году он традиционно проходит у подножия одноимённой горы на Комсомольской поляне.

Также ранее Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес спортсменов, тренеров, педагогов и всех работников сферы физической культуры по случаю их профессионального праздника — Дня физкультурника. Глава государства отметил, что сегодняшний праздник служит данью глубокого уважения многим поколениям прославленных атлетов, организаторов и энтузиастов, которые заложили основу для развития отечественного спорта высших достижений и массового физкультурного движения. Президент подчеркнул, что современные специалисты бережно хранят наследие предшественников, приумножая его и активно развивая систему ГТО.