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Регион
28 июля, 16:47

Путин утвердил основы госполитики в сфере кадетского образования

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в сфере кадетского образования. Подписанный главой государства документ определяет цели, задачи и механизмы развития этой системы в стране.

Новая стратегия должна объединить работу Минпросвещения, Минобороны, МВД, ФСБ, Росгвардии, МЧС, Следственного комитета и других ведомств.

«Теперь кадетское образование получает чёткую стратегическую основу, что позволит выстроить единую вертикаль воспитания патриотов, готовых служить Отечеству», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Среди главных задач — повышение престижа государственной и военной службы, укрепление кадрового потенциала учреждений и расширение доступа к обучению для детей, нуждающихся в социальной поддержке.

Особое внимание уделят защите молодёжи от информационно-психологического воздействия недружественных стран и профилактике деструктивного поведения.

Сейчас в России работает более 600 организаций с кадетскими программами, где обучается свыше миллиона детей. При оценке эффективности системы будут учитывать, сколько выпускников поступили на службу в силовые структуры и государственные органы.

Правительство должно в течение трёх месяцев утвердить план реализации стратегии. После этого кабмин будет ежегодно докладывать президенту о достигнутых результатах.

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В июне в Госдуме предложили вернуть начальную военную подготовку для школьников с пятого класса. Дисциплины планируют выстроить по примеру кадетских корпусов, чтобы обучать детей первой помощи, обращению с техникой и основам защиты страны.

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Полина Никифорова
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