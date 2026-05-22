22 мая, 15:02

Путин назвал «Юнармию» ключевым элементом патриотического воспитания молодёжи

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость деятельности движения «Юнармия» в системе патриотического воспитания молодёжи. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с выпускниками программы «Время героев».

«Работа в рамках «Юнармии» — очень важная вещь, потому что патриотическое воспитание, а именно на это и нацелена работа «Юнармии», — это одна из основных составляющих воспитательной работы с молодыми людьми», — сказал он.

Путин: Киеву нужны преступления, чтобы скрыть провалы на фронте

Ранее Путин заявил, что Россия обладает достаточной устойчивостью, чтобы преодолеть любые испытания, с которыми сталкивалась и сталкивается в разные периоды истории. Глава государства отметил, что страна уже не раз выходила из сложных ситуаций и, по его убеждению, справится с ними снова, опираясь на собственный опыт и внутренние ресурсы.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
