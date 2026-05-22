Киевский режим использует преступления как инструмент для отвлечения граждан от происходящего на линии боевого соприкосновения и внутри страны, а также для провокации ответных действий со стороны России с последующим перекладыванием вины на Москву. Об этом в ходе встречи с выпускниками программы «Время героев» заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что ему уже неоднократно приходилось сталкиваться с подобной схемой. По его словам, все нынешние обострения и их негативные последствия киевские власти намерены полностью возложить на Российскую Федерацию.

Ранее Путин назвал киевский режим проворовавшейся и незаконной хунтой. Такое заявление он сделал, комментируя террористический удар ВСУ по колледжу в Старобельске.