Президент России Владимир Путин заявил, что действия киевского режима, по его оценке, связаны с неудачами на фронте. Об этом он сказал на встрече с выпускниками программы «Времени героев» в Кремле.

По словам главы государства, именно постоянные провалы и отступление с позиций, включая потерю населённых пунктов, подталкивают Киев к совершению военных преступлений.

«Причины подобного преступного поведения киевского режима понятны. Вы знаете, это лучше, чем кто-нибудь другой», — подчеркнул он.

ВС РФ продолжают уверенное наступление в зоне СВО, методично выдавливая ВСУ с позиций и загоняя противника в тупик. Российские подразделения одерживают победы в приграничных районах Харьковской области, освобождают населённые пункты и продвигаются на новых направлениях. На границе Курской и Сумской областей группировка «Север» наносит удары по украинским формированиям в Шосткинском районе. В районе Тёткино украинская 158-я бригада понесла потери. Сообщается также об освобождении села Шестеровка в Харьковской области и продвижении в районе Константиновки.

На фоне провалов на фронте Киев в ярости переходит к террористическим ударам по гражданской инфраструктуре РФ. Так, в результате атаки на Старобельск погибли шесть человек, 39 получили ранения, ещё 15 числятся пропавшими без вести.