Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим является не чем иным, как проворовавшейся и незаконной хунтой. Это слова прозвучали во время его встречи с выпускниками программы «Время героев», где государства прокомментировал террористический удар ВСУ по колледжу в Старобельске.

Напомним, Владимир Путин сообщил, что число погибших в результате атаки на колледж в Старобельске выросло до шести, еще 15 человек числятся пропавшими без вести. Президент акцентировал, что рядом со зданием не было никаких военных объектов или структур спецслужб. Он поручил Министерству обороны подготовить варианты ответных мер на удар ВСУ, отметив, что одних лишь заявлений в сложившейся ситуации недостаточно.