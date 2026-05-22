Путин: Россия несомненно пройдёт через все испытания

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна способна пройти через любые испытания и уже не раз доказывала свою устойчивость в сложные периоды.

По его словам, Россия неизменно выходила из тяжёлых ситуаций и сделает это снова, без всяких сомнений. Глава государства подчеркнул, что основой этого всегда были люди, готовые брать на себя ответственность.

Путин отметил, что управленцы из числа ветеранов СВО должны активно участвовать в развитии страны, укреплении её позиций и защите интересов. Он выразил уверенность, что при опоре на таких людей Россия сможет добиться поставленных целей и продолжить движение вперёд.

В Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с выпускниками первого потока кадровой программы «Время героев». Речь идёт об участниках образовательного проекта, запущенного весной 2024 года. Всего обучение прошли 82 человека, значительная часть из них уже получила назначения — около 70 выпускников работают на руководящих должностях в государственных структурах, общественных организациях и коммерческом секторе. Среди участников программы — 21 Герой России.