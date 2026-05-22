Путин назвал бойцов СВО «солью земли русской»

Президент России Владимир Путин, выступая перед выпускниками программы «Время героев», подчеркнул, что участники специальной военной операции, вернувшиеся с фронта, должны стать основой будущих управленческих кадров. Он охарактеризовал их как «соль земли русской», подразумевая их исключительную ценность для страны.

Глава государства отметил, что они «прошли через горнила суровых испытаний войной». Именно такие люди, по его словам, и должны составить костяк будущих управленцев.

«Вот такие, как вы, ваши боевые друзья, и должны быть, вне зависимости от вероисповедания, этнической принадлежности — вот все мы, граждане России, такие как вы, прежде всего — и должны быть тем, что в народе называют соль земли русской», — сказал Путин.

Напомним, в данный момент президент проводит в Кремле встречу с участниками кадровой программы «Время героев». Речь идёт о первом потоке обучения. Выпускники уже трудятся на руководящих должностях в госструктурах, общественных объединениях и коммерческих компаниях.