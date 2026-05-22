Путин призвал бойцов ВСУ не выполнять преступных приказов нелегитимной хунты
Президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим украинской армии в связи с атакой на колледж в ЛНР. Так, глава государства призвал солдат ВСУ не участвовать в преступлениях киевского режима и не выполнять приказы.
Путин — об атаке ВСУ на колледж в ЛНР. Видео © Life.ru
«Ещё раз хочу в этой связи, я уже делал это, обратиться к украинским военнослужащим: не выполняйте преступных приказов нелегитимной, проворовавшейся хунты, иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений», — подчеркнул Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».
Также Путин заявил, что число жертв после удара по колледжу в Старобельске достигло шести человек, ещё 15 считаются пропавшими без вести. Президент также подчеркнул, что в непосредственной близости от атакованного учреждения не располагались никакие военные объекты, объекты спецслужб или связанные с ними структуры. Глава государства также ддал приказ Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ. Ограничиться заявлениями в такой ситуации невозможно, подчеркнул он.
Напомним, прямо сейчас в Кремле Путин проводит встречу с участниками кадровой программы «Время героев». Речь идёт о первом потоке обучения. Выпускники уже трудятся на руководящих должностях в госструктурах, общественных объединениях и коммерческих компаниях.
