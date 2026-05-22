Путин призвал бойцов ВСУ не выполнять преступных приказов нелегитимной хунты

Президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим украинской армии в связи с атакой на колледж в ЛНР. Так, глава государства призвал солдат ВСУ не участвовать в преступлениях киевского режима и не выполнять приказы.

Путин — об атаке ВСУ на колледж в ЛНР. Видео © Life.ru

«Ещё раз хочу в этой связи, я уже делал это, обратиться к украинским военнослужащим: не выполняйте преступных приказов нелегитимной, проворовавшейся хунты, иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений», — подчеркнул Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

Напомним, прямо сейчас в Кремле Путин проводит встречу с участниками кадровой программы «Время героев». Речь идёт о первом потоке обучения. Выпускники уже трудятся на руководящих должностях в госструктурах, общественных объединениях и коммерческих компаниях.