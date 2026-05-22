Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 14:36

Путин призвал бойцов ВСУ не выполнять преступных приказов нелегитимной хунты

Президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим украинской армии в связи с атакой на колледж в ЛНР. Так, глава государства призвал солдат ВСУ не участвовать в преступлениях киевского режима и не выполнять приказы.

Путин — об атаке ВСУ на колледж в ЛНР. Видео © Life.ru

«Ещё раз хочу в этой связи, я уже делал это, обратиться к украинским военнослужащим: не выполняйте преступных приказов нелегитимной, проворовавшейся хунты, иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений», — подчеркнул Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев».

Также Путин заявил, что число жертв после удара по колледжу в Старобельске достигло шести человек, ещё 15 считаются пропавшими без вести. Президент также подчеркнул, что в непосредственной близости от атакованного учреждения не располагались никакие военные объекты, объекты спецслужб или связанные с ними структуры. Глава государства также ддал приказ Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ. Ограничиться заявлениями в такой ситуации невозможно, подчеркнул он.

МИД РФ: Киевский режим открыл новую страницу конфликта террором против детей
МИД РФ: Киевский режим открыл новую страницу конфликта террором против детей

Напомним, прямо сейчас в Кремле Путин проводит встречу с участниками кадровой программы «Время героев». Речь идёт о первом потоке обучения. Выпускники уже трудятся на руководящих должностях в госструктурах, общественных объединениях и коммерческих компаниях.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar