Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что России необходимо готовиться к возможному противостоянию с НАТО и Евросоюзом в 2030 году. Одной из ключевых мер он назвал введение полноценной начальной военной подготовки в школах.

По словам депутата, пришло время возвращать НВП с пятого класса — по аналогии с кадетскими корпусами. Дисциплины должны готовить молодёжь к защите Родины и семьи, считает парламентарий в беседе с «Абзацем».

Помимо образования, необходима и модернизация оборонно-промышленного комплекса, включая ракетную составляющую. Водолацкий подчеркнул, что Россия готова защищать суверенитет уже сегодня, и любые угрозы будут жёстко пресечены. Он напомнил, что западные вооружения появятся у противника не раньше чем через десятилетия, тогда как российские средства уже находятся на передовой.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что НАТО и ЕС готовятся к войне с Россией на рубеже 2030 года. По словам замминистра иностранных дел Александр Грушко, разница между альянсами с военной точки зрения уже невелика. Главной задачей объединений в Брюсселе он назвал нанесение Москве стратегического поражения.