России пора готовиться к «большой драке» с Европой, такое мнение высказал полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с «Царьградом». По его словам, европейцы уже наносят удары по стране руками украинцев, поставляя вооружение и боеприпасы Киеву.

«Надо в конце концов показать зубы и приготовиться к тому, что с Европой будет большая драка. Я не исключаю, что придётся доставать и ядерное оружие», — подчеркнул эксперт.

Баранец отметил, что часто слышит призывы наносить удары по европейским заводам, производящим оружие для Украины, но предостерегает: такие действия автоматически задействуют 5-ю статью устава НАТО, что спровоцирует полноценную войну альянса с Россией, которая может перерасти в ядерный конфликт.

Он пояснил, что параллели с тактикой Ирана, бьющего по базам США в регионе, здесь некорректны — у Ирана иная обстановка и идеология. В случае России удары по Прибалтике, откуда запускали дроны, будут трактоваться как «ошибка украинских пилотов».

«Если стоит вопрос о том, бить или не бить, то надо бить. Но тогда надо и согласиться с тем, что мы вступим в полноценную войну с Европой», — резюмировал обозреватель.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что европейские лидеры стремятся к прекращению огня не ради мира, а для спасения киевского режима и размещения иностранных войск, чтобы сохранить плацдарм против России. По его словам, Европа уже потратила сотни миллиардов долларов на поддержку Киева и наращивание военных бюджетов, а «боеготовности» к конфликту с Россией планируют достичь к 2030 году, растягивая время. Статья готовилась для Politico Europe, но публикация была отменена.