Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил мотивы европейских лидеров касательно Киева. По его данным, они стремятся к прекращению огня не ради мира, а для спасения киевского режима. За этим шагом последует размещение иностранных военных контингентов. Реальная цель западных политиков — не честные переговоры, а сохранение плацдарма для дальнейшего противостояния с РФ.

Лавров указал, что европейские элиты уже вложили свой «политический капитал» в конфронтацию. Они потратили сотни миллиардов долларов на поддержку Киева и наращивание военных бюджетов стран Евросоюза и НАТО.

«Достигнуть «боеготовности» для конфликта с Россией в Европе планируют к 2030 году. До этого хотят тянуть время различными способами», — сказал Лавров в статье, которая изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, но была отменена.

Глава российской дипломатии добавил, что после заморозки кризиса без решения его коренных причин на территорию страны планируется отправить британо-французскую коалицию.

Именно эту статью Сергея Лаврова в последний момент сняло с публикации европейское издание Politico Europe. В самом издании ситуацию пока не комментировали. Что стало причиной снятия с публикации, не уточняется.