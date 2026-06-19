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Регион
18 июня, 21:32

МИД РФ: Статью Лаврова в последний момент сняли с публикации в Politico Europe

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Европейское издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Как сообщили в российском дипломатическом ведомстве, редакция приняла такое решение в самый последний момент.

Полный текст материала под названием «Украина, Европа и глобальная безопасность» в итоге был опубликован на официальном сайте МИД России. Предполагалось, что статья выйдет именно в европейском издании, однако по неизвестным причинам этого не произошло.

«Эта статья Сергея Викторовича Лаврова изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена», – сообщили в МИД РФ.

На данный момент неизвестно, что именно побудило редакцию Politico Europe отказаться от публикации материала. В самом издании ситуацию пока не комментировали. В МИД России также не уточнили, планируют ли предлагать статью другим западным СМИ или ограничатся публикацией на своих ресурсах.

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Юния Ларсон
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