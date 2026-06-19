МИД РФ: Статью Лаврова в последний момент сняли с публикации в Politico Europe

Европейское издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Как сообщили в российском дипломатическом ведомстве, редакция приняла такое решение в самый последний момент.

Полный текст материала под названием «Украина, Европа и глобальная безопасность» в итоге был опубликован на официальном сайте МИД России. Предполагалось, что статья выйдет именно в европейском издании, однако по неизвестным причинам этого не произошло.

«Эта статья Сергея Викторовича Лаврова изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена», – сообщили в МИД РФ.

На данный момент неизвестно, что именно побудило редакцию Politico Europe отказаться от публикации материала. В самом издании ситуацию пока не комментировали. В МИД России также не уточнили, планируют ли предлагать статью другим западным СМИ или ограничатся публикацией на своих ресурсах.

Ранее Life.ru писал, что посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил о неприемлемости текущего формата заявлений Украины о мире для начала переговоров. По его словам, продолжение диалога в каком-либо формате при «добрых услугах» американской стороны вполне возможно, но об этом должна быть отдельная договорённость. Мирошник также отметил, что Россия не видит со стороны Украины особых пожеланий вести диалог при посредничестве США.