МИД направил Еревану ноту протеста из-за осквернения мемориала «Мать Армения»
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Россия направила Еревану ноту протеста после осквернения мемориала «Мать Армения» в Гюмри, посвящённого героям Великой Отечественной войны. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Эта кощунственная акция не просто хулиганства, а целенаправленная атака на общую для наших стран историческую память и попытка надругательства над Великой Победой. Конечно, мы направили ноту протеста армянской стороне», — сказала дипломат.
Напомним, в Гюмри повредили мемориал «Мать Армения»: вандал сорвал позолоченные надписи с памятных плит, на которых указаны города-герои Великой Отечественной. Позднее их нашли в мусорках. Посольство России назвало инцидент атакой на память.
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