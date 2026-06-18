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18 июня, 14:21

МИД направил Еревану ноту протеста из-за осквернения мемориала «Мать Армения»

Обложка © Wikipedia / Tiia Monto

Обложка © Wikipedia / Tiia Monto

Россия направила Еревану ноту протеста после осквернения мемориала «Мать Армения» в Гюмри, посвящённого героям Великой Отечественной войны. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Эта кощунственная акция не просто хулиганства, а целенаправленная атака на общую для наших стран историческую память и попытка надругательства над Великой Победой. Конечно, мы направили ноту протеста армянской стороне», — сказала дипломат.

В Армении задержали вандала, осквернившего мемориал ВОВ «Мать Армения»
В Армении задержали вандала, осквернившего мемориал ВОВ «Мать Армения»

Напомним, в Гюмри повредили мемориал «Мать Армения»: вандал сорвал позолоченные надписи с памятных плит, на которых указаны города-герои Великой Отечественной. Позднее их нашли в мусорках. Посольство России назвало инцидент атакой на память.

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Наталья Афонина
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