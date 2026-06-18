МИД направил Еревану ноту протеста из-за осквернения мемориала «Мать Армения»

Россия направила Еревану ноту протеста после осквернения мемориала «Мать Армения» в Гюмри, посвящённого героям Великой Отечественной войны. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Эта кощунственная акция не просто хулиганства, а целенаправленная атака на общую для наших стран историческую память и попытка надругательства над Великой Победой. Конечно, мы направили ноту протеста армянской стороне», — сказала дипломат.