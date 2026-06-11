В армянском Гюмри неизвестные повредили мемориал «Мать Армения», посвящённый городам-героям Великой Отечественной войны. Сорванные позолоченные буквы позже нашли в мусорных контейнерах на территории комплекса. Об этом сообщило издание Sputnik Armenia.

Названия городов-героев сорвали с мемориала в Армении и выбросили в мусор. Видео © Х / Sputnik Armenia

Факт повреждения памятника выявили сотрудники коммунальных служб во время работ на территории мемориального комплекса. Демонтированные элементы обнаружили среди отходов в расположенных рядом мусорных баках. Злоумышленники сорвали позолоченные надписи с памятных плит, на которых указаны города-герои Великой Отечественной войны. После случившегося на поверхности монумента остались сколы и заметные повреждения.

«Это чистой воды вандализм, отсутствие уважения к нашим предкам, к людям, которые сражались в этих городах, получали ордена, стали героями и воспитали поколения. Причем пятиконечные звезды не тронули, а названия городов сорвали», — сказал директор Гюмрийского национального парка-музея скульптуры Артур Геворкян.

Геворкян также не исключил, что инцидент мог быть попыткой внести разлад в отношения между Арменией и Россией. При этом он подчеркнул, что подобные действия не способны повлиять на многолетние связи двух народов. После происшествия городские службы приступили к восстановлению повреждённых мемориальных плит. Специалисты уже работают над возвращением памятнику первоначального вида.

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