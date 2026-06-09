Нетрезвая парочка осквернила могилы бойцов СВО в Архангельске

В Архангельске следователи возбудили уголовное дело после сообщений об осквернении воинских захоронений на Вологодском кладбище. По данным СУ СКР по региону, публикации об инциденте выявили во время мониторинга СМИ.

Дело открыто по статье об осквернении воинских захоронений, совершенном группой лиц. На кладбище, где похоронены участники СВО, нетрезвые мужчина и женщина распивали алкоголь.

Очевидцы рассказали, что затем пара начала перемещаться между могилами, бить бутылки, пинать вазоны и выбрасывать из них цветы. По словам свидетелей, досталось и мемориалу «Кладбище английских моряков». После произошедшего мужчина и женщина покинули территорию до приезда полиции.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Правоохранителям предстоит выяснить личности участников и дать оценку их действиям.

Ранее Life.ru писал, что в Краснодаре неизвестные осквернили могилы участников специальной военной операции. Преступление произошло в ночь на 1 мая на кладбище в хуторе Копанском. Злоумышленники повредили 14 захоронений бойцов.