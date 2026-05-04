День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 18:31

Вандалы в Краснодаре разбили 13 рамок с фото на могилах бойцов СВО

В Краснодаре неизвестные осквернили могилы участников специальной военной операции. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Вандалы в Краснодаре разбили 13 рамок с фото на могилах бойцов СВО. Видео © VK / Южный Федеральный-Новости

По данным ведомства, преступление произошло в ночь на 1 мая на кладбище в хуторе Копанском. Злоумышленники повредили 14 захоронений бойцов. Они разбили 13 стеклянных рамок с фотографиями, сняли портрет умершего с одной из могильных плит и повредили деревянный крест.

«Возбуждено уголовное дело об осквернении воинских захоронений. <...> Следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в публикации ведомства.

В Вене очистили осквернённый вандалами советский мемориал
В Вене очистили осквернённый вандалами советский мемориал

Ранее Life.ru сообщал, что в Тверской области повредили 76 надгробий на сельском кладбище. Прибывшие на место сотрудники зафиксировали массовые повреждения памятников. Дело расследуют по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © VK / Южный Федеральный-Новости

Полина Никифорова
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar