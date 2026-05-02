Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 11:05

В Вене очистили осквернённый вандалами советский мемориал

Обложка © Telegram / Посольство в Австрии

В Вене очистили и привели в порядок осквернённый неизвестными злоумышленниками советский мемориал на кладбище Герстхоф. Об этом сообщило посольство России в Австрии.

«Загрязнения с мемориала были устранены, внешний вид памятника восстановлен», — отметили в дипломатическом ведомстве.

В посольстве подчеркнули, что это важный шаг австрийских властей по выполнению обязательств о сохранности советских воинских захоронений. Дипломаты выразили надежду на дальнейшее расследование: они ждут установления виновных в акте вандализма и принятия мер, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Бастрыкин приказал завести дело из-за осквернения советского мемориала в Австрии
Напомним, об осквернении памятника воинам, павшим за освобождение Австрии, стало известно в конце апреля. Тогда посольство РФ заявило, что эта «подлая выходка» была совершена накануне Дня Победы, что придаёт случившемуся особую циничность. Москва потребовала от МИД Австрии найти и наказать вандалов.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Австрия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar