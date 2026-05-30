30 мая, 15:20

Суд избрал меру пресечения парочке, осквернившей Вечный огонь в Реутове

Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Суд избрал меры пресечения мужчине и женщине, которые осквернили Вечный огонь в Реутове. Информацию об этом распространила прокуратура Московской области в своём телеграм канале.

В надзорном ведомстве рассказали, что представитель прокуратуры Реутова добился от суда ограничений для двоих обвиняемых по статье об осквернении мемориалов, посвящённых защитникам Отечества. Как сообщили в пресс-службе, мужчине ограничили свободу определёнными запретами, а его сожительницу отправили под домашний арест.

Как выяснило следствие, вечером 28 мая нетрезвая пара подошла к мемориальному комплексу «Реутовцам, погибшим за Отечество» и стала прикуривать сигареты от пламени. В прокуратуре добавили, что оба фигуранта имеют судимости, нигде официально не трудятся, но полностью признали вину в содеянном.

Напомним, в подмосковном Реутове сотрудники полиции задержали 36-летнего жителя Орловской области, который осквернил местный мемориальный комплекс. Как установили оперативники, мужчина использовал Вечный огонь, чтобы прикурить от него сигарету. Правонарушителя доставили в территориальный отдел, после чего его передадут в следственные органы. Там по данному факту будет принято процессуальное решение.

