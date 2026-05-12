В Петербурге задержали мужчину за осквернение Вечного огня в День Победы

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после осквернения мемориального сооружения «Борцам революции» и Вечного огня на Марсовом поле. Об этом сообщили в СК по городу.

«Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в осквернении воинского захоронения и мемориального сооружения (ч. 1 ст. 243.4 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошёл ночью 9 мая. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил действия, которые привели к осквернению мемориала «Борцам революции» и Вечного огня, расположенного на Марсовом поле. Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения и провели необходимые процессуальные действия.

Подозреваемый был задержан и ему предъявлено обвинение. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о повторном акте вандализма на Центральном кладбище Вены, где расположено советское воинское захоронение. Накануне Дня Победы были повреждены надгробия солдат Красной армии, погибших в боях за освобождение Австрии от нацизма.