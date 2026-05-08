Жителю Саратова дали 4 года за проезд на машине по братской могиле героев ВОВ

Суд в Саратовской области приговорил 20-летнего парня к 4 годам колонии общего режима. Он проехал на машине по воинскому мемориалу, сообщило региональное СУ СКР.

Всё случилось 29 сентября 2025 года в городе Калининске. Мужчина на автомобиле проехал прямо по мемориалу со скульптурной композицией «Клятва», Вечным огнём и братской могилой. Там захоронены защитники Отечества, погибшие в Гражданскую и Великую Отечественную войны.

В пресс-службе Калининского районного суда уточнили: молодой человек полностью признал вину и раскаялся. Суд признал его виновным в осквернении воинских захоронений. Он просил не отправлять его в тюрьму, но суд назначил реальный срок.

Ранее Life.ru сообщал, что в Тверской области повредили 76 надгробий на сельском кладбище. Приехавшие на место специалисты зафиксировали многочисленные разрушения мемориалов. Уголовное дело возбуждено по статье об осквернении тел усопших и мест их погребения.