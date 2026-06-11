Посольство РФ назвало атакой на память осквернение мемориала героям ВОВ в Гюмри

Российское посольство в Армении выразило резкое осуждение акта вандализма в отношении мемориала «Мать Армения» в Гюмри, который чтит память героев Великой Отечественной войны. Дипломатическое представительство назвало произошедшее не просто хулиганством, а целенаправленным посягательством на общую историю и Великую Победу.

«Данная кощунственная акция не может рассматриваться как обычное «хулиганство». Речь идёт об умышленной атаке на нашу общую историческую память и о попытке надругательства над Великой Победой», — говорится в заявлении.

Российская сторона рассчитывает на то, что армянское руководство официально осудит произошедшее и примет меры для привлечения виновных к ответственности, а также предпримет шаги для предотвращения подобных инцидентов в дальнейшем.

Напомним, ранее сообщалось, что в армянском Гюмри неизвестные повредили мемориал «Мать Армения». Злоумышленники сорвали позолоченные надписи с памятных плит, на которых указаны города-герои Великой Отечественной войны. Сорванные буквы позже нашли в мусорных контейнерах на территории комплекса.