В Армении задержали вандала, осквернившего мемориал ВОВ «Мать Армения»

Полиция задержала мужчину, который осквернил мемориал «Мать Армения» в Гюмри, посвящённый Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики. Преступником оказался 41-летний мужчина.

«9 июня около 15:00 [14:00 мск] 41-летний мужчина, житель 2-го района Муша города Гюмри, оторвал буквы от памятников. В тот же день, в 08:40 (07:40 мск) утра, он был обнаружен, задержан и доставлен в Ширакское областное управление уголовного розыска, где признался в содеянном», — заявили в министерстве. Возбуждено уголовное дело.