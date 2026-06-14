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14 июня, 12:40

В Армении задержали вандала, осквернившего мемориал ВОВ «Мать Армения»

Автомобиль полиции Армении. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gevorg Simonyan

Автомобиль полиции Армении. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gevorg Simonyan

Полиция задержала мужчину, который осквернил мемориал «Мать Армения» в Гюмри, посвящённый Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики. Преступником оказался 41-летний мужчина.

«9 июня около 15:00 [14:00 мск] 41-летний мужчина, житель 2-го района Муша города Гюмри, оторвал буквы от памятников. В тот же день, в 08:40 (07:40 мск) утра, он был обнаружен, задержан и доставлен в Ширакское областное управление уголовного розыска, где признался в содеянном», — заявили в министерстве. Возбуждено уголовное дело.

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Напомним, в Гюмри повредили мемориал «Мать Армения»: вандал сорвал позолоченные надписи с памятных плит, на которых указаны города-герои Великой Отечественной. Позднее их нашли в мусорках. Посольство России назвало инцидент атакой на память.

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Матвей Константинов
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