Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что формат заявлений Украины о мире является неприемлемым для начала переговоров. Об этом сообщает газета «Известия».

«Продолжение [переговоров] в каком-либо формате при «добрых услугах» американской стороны вполне возможно. Но об этом должна быть уже отдельная договорённость», — указал Мирошник.

Он отметил, что текущие предложения делаются для того, чтобы от них отказались. Мирошник добавил, что Россия не видит со стороны Украины особых пожеланий вести диалог при посредничестве США.

Ранее посол по особым поручениям заявил, что Киев на фоне провалов ВСУ на фронте переходит к тактике террора против мирных граждан, в частности атакуя автобусы с детьми, гражданские предприятия и объекты. По его словам, военные неудачи вынуждают противника целенаправленно переносить боевые действия в зону гражданской инфраструктуры и охотиться за беззащитными людьми. Дипломат подчеркнул, что это свидетельствует о смене тактики украинских властей.