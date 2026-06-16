Страны Европы хотят сорвать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине, исходя из той риторики, которую продемонстрировали представители «евротройки». С таким заявлением выступил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

«Исходя из последних заявлений, которые делали, в частности, представители «евротройки», можно констатировать: у Европы в рамках переговоров есть только одно стремление — как можно быстрее их закончить. Я имею в виду — сорвать», — заявил дипломат во время общения с газетой «Известия».

Французский лидер Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и главарь киевского режима Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. По итогам мероприятия они призвали РФ согласиться на незамедлительное прекращения огня на текущей линии соприкосновения. Также они потребовали от Москвы компенсации ущерба Киеву и предоставление гарантий безопасности, включая размещение миротворческих сил.

В ходе онлайн-заседания Совета ЕС по иностранным делам глава МИД Украины Андрей Сибига поделился информацией о последствиях ночного российского удара. В связи с этим он обратился к европейским коллегам с предложением разработать и внедрить единую противобаллистическую оборону для всей Европы, назвав её «европейским противобаллистическим щитом».