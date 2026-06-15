Глава МИД Украины призвал ЕС создать «европейский противобаллистический щит»

В ходе онлайн-заседания Совета ЕС по иностранным делам глава МИД Украины Андрей Сибига поделился информацией о последствиях ночного российского удара. В связи с этим он обратился к европейским коллегам с предложением разработать и внедрить единую противобаллистическую оборону для всей Европы, назвав её «европейским противобаллистическим щитом».

«Сибига в понедельник принял участие онлайн в заседании Совета ЕС по иностранным делам, где проинформировал коллег о последствиях массированного удара РФ этой ночью и призвал создать «европейский противобаллистический щит», — говорится в сообщении украинского МИД.

В ночь на 15 июня 2026 года Россия нанесла мощный удар возмездия по критически важным объектам в Киеве, Харькове, Днепре. «Искандеры», дроны и «калибры» похоронили завод «Радар» и терминал «Новой почты». Подробности — в материале Life.ru.