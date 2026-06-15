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Регион
15 июня, 13:02

На Украине ракета ПРО Patriot не смогла перехватить «Циркон» и упала на землю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Американская система ПРО Patriot на Украине оказалась неэффективной против российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». По данным Telegram-канала «Осведомитель», зенитная ракета Patriot, запущенная для перехвата, не смогла достичь цели и упала, не успев догнать «Циркон».

«По аналогии с прошлым разом можно увидеть и попытку перехвата ракет при помощи, предположительно, MIM-104 Patriot, однако зенитная ракета, не поспевая за «Цирконами», падает где-то недалеко от места прилётов», — говорится в публикации.

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Наталья Демьянова
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