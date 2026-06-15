Российские военные поразили аэродромы ВСУ в четырёх городах

Российские военные нанесли удары по военным аэродромам в Василькове, Умани, Черкассах и Красной Слободке, а также по военкоматам в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ, добавив, что цели ударов достигнуты, все объекты поражены.

«Кроме того, нанесено поражение военным аэродромам Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, а также территориальным центрам комплектования в городе Киеве. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило о массированной атаке на военную инфраструктуру Украины. Это был ответ на действия киевского режима. В ударе участвовали высокоточные ракеты большой дальности — морские, наземные и воздушные, а также ударные БПЛА. Основными целями стали заводы военно-промышленного комплекса. Удары наносились по объектам в Киеве, Харькове и Днепропетровске.