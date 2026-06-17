Посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Родион Мирошник сделал резкое заявление в адрес украинских властей. Дипломат считает, что отсутствие успехов у ВСУ на передовой толкает Киев на смену тактики.

По его словам, военные неудачи вынуждают противника всё чаще прибегать к террористическим методам. В качестве примера он привёл недавнюю атаку на автобус с белорусскими детьми, а также удары по гражданским предприятиям и объектам.

Мирошник в интервью RT отметил, что в таких условиях террористы с особым азартом охотятся за беззащитными людьми — пожилыми женщинами, мирными жителями и детскими группами. Дипломат подчеркнул, что это свидетельствует о целенаправленном переносе боевых действий в зону ответственности гражданской инфраструктуры.

Напомним, что в Брянской области беспилотник ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. Спортсмены из Гомеля ехали на отдых в Геленджик. При ударе ВСУ погибла супруга тренера. Также ранены дети. По факту произошедшего СК завёл дело о теракте. В МИД РФ отметили, что представители киевского режима преследуют мирных жителей, больше всего страдают дети.