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Регион
17 июня, 14:00

Мирошник: Киев переходит к терактам против мирных граждан на фоне провалов ВСУ

Обложка © Telegram / Егор Ковальчук

Обложка © Telegram / Егор Ковальчук

Посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Родион Мирошник сделал резкое заявление в адрес украинских властей. Дипломат считает, что отсутствие успехов у ВСУ на передовой толкает Киев на смену тактики.

По его словам, военные неудачи вынуждают противника всё чаще прибегать к террористическим методам. В качестве примера он привёл недавнюю атаку на автобус с белорусскими детьми, а также удары по гражданским предприятиям и объектам.

Мирошник в интервью RT отметил, что в таких условиях террористы с особым азартом охотятся за беззащитными людьми — пожилыми женщинами, мирными жителями и детскими группами. Дипломат подчеркнул, что это свидетельствует о целенаправленном переносе боевых действий в зону ответственности гражданской инфраструктуры.

Врио губернатора Брянской области: ВСУ били по автобусу с детьми, как по технике
Врио губернатора Брянской области: ВСУ били по автобусу с детьми, как по технике

Напомним, что в Брянской области беспилотник ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. Спортсмены из Гомеля ехали на отдых в Геленджик. При ударе ВСУ погибла супруга тренера. Также ранены дети. По факту произошедшего СК завёл дело о теракте. В МИД РФ отметили, что представители киевского режима преследуют мирных жителей, больше всего страдают дети.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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