Лавров назвал Зеленского киевским террористом

Глава МИД России Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского «киевским террористом» и напомнил, что наша страна не просто так начала систематически наносить удары по целям на Украине. Соответствующее заявление он сделал журналистам на полях саммита «Россия — АСЕАН».

«Я давно уже убеждён, что слов недостаточно. Неслучайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооружённых сил Украины», — заявил министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия будет теперь проводить «массированные групповые удары на регулярной основе» по целям, от которых напрямую зависит боеспособность ВСУ. Он отметил, что эта задача поставлена Верховным главнокомандующим, и вооружённые силы будут её выполнять. Министр подчеркнул, что слов недостаточно в ответ на «выходки киевского террориста».