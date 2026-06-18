Лавров: Россия будет проводить массированные удары на регулярной основе

Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал, что Россия будет теперь проводить «массированные групповые удары на регулярной основе».

«По целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооружённых сил Украины. Эта задача поставлена Верховным главнокомандующим, наши вооружённые силы выполняют её и будут её выполнять», — заявил министр.

Лавров подчеркнул, что слов недостаточно в ответ на «выходки киевского террориста».