Лавров: Россия будет проводить массированные удары на регулярной основе
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Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал, что Россия будет теперь проводить «массированные групповые удары на регулярной основе».
«По целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооружённых сил Украины. Эта задача поставлена Верховным главнокомандующим, наши вооружённые силы выполняют её и будут её выполнять», — заявил министр.
Лавров подчеркнул, что слов недостаточно в ответ на «выходки киевского террориста».
Напомним, что ночная атака беспилотников на Москву 18 июня стала самой мощной за последние два года. Всего с начала суток силы ПВО сбили над регионами России 992 дрона ВСУ, из них — более 180 над столицей. В результате атак БПЛА в Московской области пострадало 17 человек, в том числе двое детей. Несколько БПЛА смогли достичь московского НПЗ, там начался пожар, сейчас он локализован.
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