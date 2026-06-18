Собянин сообщил о локализации пожара на НПЗ после попадания БПЛА
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Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе, возникший после попадания беспилотника, в основном локализован. Сейчас пожарные тушат оставшийся очаг, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ, в основном локализован, производится тушение оставшегося очага. На заводе пострадавших нет», — уточнил Собянин в Максе.
Напомним, Россия пережила массированную воздушную атаку ВСУ в ночь на 18 июня. Средства ПВО сбили 555 украинских беспилотников самолётного типа над 19 регионами. Ночной удар по столице стал крупнейшим за последние 2 года — над Москвой уничтожено 180 дронов. Несколько БПЛА смогли достичь московского НПЗ.
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