Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США, вероятно, начали уступать нажиму Европы в украинском вопросе. Соответствующее заявление размещено на сайте внешнеполитического ведомства.

Министр отметил самостоятельность американского лидера Дональда Трампа. Однако, по его словам, европейские партнёры неустанно добивались от Вашингтона отхода от линии на достижение справедливого долгосрочного урегулирования.

Лавров назвал эти силы «группой задержки», а не поддержки. Он подчеркнул, что давление с их стороны продолжается с момента возвращения Трампа в Белый дом.

По мнению министра, тактика европейцев сводится к попыткам склонить Соединённые Штаты к немедленному прекращению огня. Эта схема, как считает глава ведомства, нужна Западу для получения передышки и восстановления собственной военной промышленности, а также для усиления позиций киевского руководства.

Российская сторона наблюдает сохранение этого курса. Лавров добавил, что признаки податливости американских коллег такому напору стали очевидны еще некоторое время назад.