Министр иностранных дел РФ Сергей Викторович Лавров на фоне ударов ВСУ по Москве выступил с резким заявлением в адрес западных стран, сообщает Daily Express. Он допустил, что текущая обстановка способна выйти за пределы управляемости и привести к масштабной эскалации с угрозой прямого конфликта между Россией и НАТО, вплоть до ядерного сценария.

По оценкам главы МИД, европейские государства продолжают курс на расширение влияния, рассматривая Украину и Молдавию как зоны закрепления интересов, а также усиливая вовлечение Армении в свою политическую орбиту. НАТО при этом расширилось за счёт Финляндии и Швеции, а Украина в публикации описывается как потенциальная основа «ударного кулака» будущих европейских вооружённых сил, способных действовать отдельно от США и альянса.

Ранее в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» Лавров указывал на риск прямого столкновения России и НАТО, которое, по его словам, может перерасти в обмен ядерными ударами. Кстати, материал планировался к выходу в Politico Europe, однако издание в последний момент отказалось от публикации, текст опубликован на сайте МИД России.