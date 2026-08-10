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Регион
10 августа, 12:09

«Свяжите будущее с родным городом»: Путин призвал поддержать молодёжь в регионах

Путин призвал поддержать стремление молодёжи оставаться на малой родине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости создания условий, при которых молодёжь захочет строить карьеру и жизнь в своих родных городах и посёлках. В ходе встречи с урбанистами в Улан-Удэ он отметил, что реализация масштабных программ развития направлена на укрепление инфраструктуры и повышение уровня жизни граждан.

«Подготовлена программа развития для этих населённых пунктов, призванная укрепить экономический, социальный и инфраструктурный каркас страны, что принципиально — повысить качество и стандарт жизни миллионов людей, поддержать желание молодёжи остаться в родном городе или поселке и связать с ним своё будущее», — сказал Путин.

Глава государства также подчеркнул важность сохранения исторического облика городов при внедрении современных технологий и реставрации объектов культурного наследия.

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Ранее сообщалось, что Путин прибыл с рабочим визитом в Улан-Удэ. Программа поездки включает проведение заседания президиума Госсовета, посвященного совершенствованию системы общественного транспорта. Кроме того, глава государства в формате видеосвязи примет участие в торжественном запуске Ермаковского горно-обогатительного комбината.

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Наталья Демьянова
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